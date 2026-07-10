Data Center a San Marino: presentato lo studio preliminare di fattibilità Progetto definito “strategico e frutto di una visione sistemica”. La delegazione di Governo porta la prospettiva di ciascuna Segreteria per un quadro completo delle implicazioni istituzionali, economiche, infrastrutturali

A confronto con gli stakeholders per rispondere alla domanda “San Marino ha bisogno di un Data Center?” in una indagine voluta dal Congresso di Stato e commissionata - tramite l'AASS - a IeS Informatica e Servizi, con il supporto tecnico di TIM San Marino.

“Un'indagine atta a capire quali sono i desiderati dei vari operatori economici della Repubblica - spiega Matteo Taddei, Amministratore unico di IeS - che sono, da una parte, sia la PA, quindi pubblici, sia privati con le varie associazioni di categoria, che oggi abbiamo invitato e chiamato qua, per poter fare in modo di dimensionare correttamente il progetto sull'economia della nostra Repubblica.

“Non c'è transizione digitale senza gestione dei dati - ha detto il Segretario agli Esteri, con delega alla Transizione Digitale, Luca Beccari – e il data center ne è il presupposto come elemento strategico di sovranità e di sviluppo”. “Strumento fondamentale per la PA – per il Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi – che insiste sulla capacità di gestione e valorizzazione dei dati come “chiave per essere leggibili e apprezzati come Paese, dall'esterno”. “Sovranità digitale importante per lo Stato, ma anche per il sistema bancario – ricorda il Segretario per le Finanze, Marco Gatti – che guarda a come farne un servizio per il privato, offrendo certezza di giurisdizione”.

"E' importante- prosegue Taddei - perché è uno strumento che ci pone all'avanguardia, ci pone non a rimorchio di qualche altro Stato, perché noi i nostri dati li dobbiamo tenere all'interno della Repubblica. È importante perché un data center che abbiamo in mente di fare è un data center che anche la stessa Italia, nelle regioni limitrofe, chiede".

“Competitività e attrattività per i territori vicini”, sono l'opportunità che San Marino deve cogliere: così il Segretario per il Lavoro con delega all'AASS, Alessandro Bevitori che non manca di ricordare le politiche in atto per l'autonomia energetica, anche rispetto ad una infrastruttura altamente energivora. Gli fa eco il Segretario al Territorio, Matteo Ciacci che vede proprio nell'autonomia energetica e nell'Intelligenza Artificiale le sfide per il futuro, cui il Governo deve rispondere, con progettualità e visione. Il Segretario particolare della Segreteria Industria, Elia Rossi, insiste sulle potenzialità di un progetto che mette San Marino al centro, quale interlocutore “affidabile e attrattivo sul fronte della sicurezza e della protezione dei dati”.

“Un'infrastruttura in territorio - rimarca Fabrizio Bonini, Direttore Commerciale Tim San Marino - permette di conservare i dati all'interno del territorio e della giurisdizione sulla quale il dato viene ragionato, in qualche modo. E, oltretutto, il Tier 4, quindi il livello di sicurezza, è tale che permette, garantisce le persone, i cittadini, le aziende che il loro dato è gestito in una maniera corretta”.

Nel video, le interviste a: Matteo Taddei - Amministratore unico IeS S.p.A. e a Fabrizio Bonini – Direttore Commerciale Tim San Marino S.p.A.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: