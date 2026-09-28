Davanti alla Reggenza, l'intitolazione della sala conferenze a Mauro Maiani

Un omaggio alla figura di Mauro Maiani, Ambasciatore, Commissario generale Expo e focal point di San Marino all'OMT. Davanti ai Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, e al Segretario per il Turismo Federico Pedini Amati, non ha voluto mancare il padre, Lino Maiani, 101 anni. Intimità ed emozione in una cerimonia istituzionale, inserita nelle celebrazioni della Giornata Mondiale del Turismo. Ci sono i familiari, gli amici e i collaboratori, lo staff della Segreteria Turismo, il Commissario EXPO Filippo Francini che ne ha raccolto il testimone e il Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi.

Intenso e commosso l'intervento del Segretario Pedini Amati che ha ricordato l'esperto di turismo e l'uomo delle istituzioni: “Intitolare la sala conferenze a Mauro Maiani significa affidare il suo nome alle persone che verranno qui, alle idee che nasceranno qui e ai progetti che qui prenderanno forma. Un luogo dove si incontrano persone, si costruiscono relazioni, si parla di turismo e dell'immagine di San Marino nel mondo”.

“Era una persona conosciuta in tutto il mondo - prosegue Pedini Amati - era una persona gradevole, molto acculturata, intelligente. Oggi abbiamo avuto la fortuna anche di avere qua suo papà, Lino, che ha 101 anni. E' voluto essere presente nel momento in cui i Capitani Reggenti - che ringrazio - hanno svelato la targa in suo onore. Un momento molto emozionante, devo dire la verità, di impatto. Per me personalmente è molto carico di emozioni, l'ho già detto, ma ho visto in generale per tutti i presenti, per lo stesso Lino e per tutti quelli che, a vario titolo, hanno ancora nel cuore Mauro. Come figura è impossibile da dimenticare, sia dal punto di vista istituzionale sia nella vita quotidiana. Perché Mauro era tante cose”.

Nel video, l'intervista al Segretario per il Turismo, Federico Pedini Amati









