ACCORDO UE David McAllister: "Sostegno a San Marino per accordo Ue entro l'anno" La commissione Affari Esteri ha incontrato il Presidente della Commissione Esteri del Parlamento Europeo e la sua vice Željana Zovko

David McAllister, Presidente della Commissione Esteri del Parlamento Europeo, ha espresso innanzitutto ammirazione per la Repubblica di San Marino e in riferimento all'Accordo di Associazione con l'Unione Europea ha dichiarato che sarà uno dei più ampi e importanti finora raggiunti, al pari di quello con l'Islanda e il Liechtenstein. La finestra temporale per concludere il negoziato, ha sottolineato, si sta stringendo, perché a giugno ci sono le elezioni europee: di qui l'importanza di arrivare alla definizione entro l'anno, anche a costo di lavorarci la vigilia di Natale, come accadde - ha ricordato - con il Regno Unito, in quel caso per l'accordo sulla Brexit.

MacAllister ha anche citato la raccomandazione del 2019 del Parlamento Europeo, volta a tenere in considerazione le peculiarità, la limitatezza del territorio e il coinvolgimento della popolazione, nell'accordo di Associazione tra la Commissione e i piccoli stati.

Il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari ha ringraziato il Parlamento Europeo per il supporto che ha consentito a San Marino di essere incluso, per esempio, nel meccanismo del green pass e anche in quello di approvvigionamento di farmaci anti-covid. Ha assicurato la volontà di chiudere entro l'anno e ha ricordato che il Parlamento Europeo avrà un ruolo decisivo nell'approvazione del testo. Sottolineata inoltre l'importanza di far conoscere meglio San Marino all'esterno, per prevenire errate percezioni sui piccoli stati. Tutti i commissari intervenuti sostanzialmente favorevoli ad una maggiore integrazione di San Marino in Europa mentre la Presidente della Commissione Esteri Denise Bronzetti, facendo riferimento alla raccomandazione del 2019, ha auspicato l’istituzione di un organo di cooperazione dedicato al dialogo interparlamentare.

