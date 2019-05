Davide Forcellini (Rete) lascia il Consiglio per la ricerca

Intervista a Davide Forcellini

Eletto consigliere nel Movimento Rete per questa legislatura, Davide Forcellini ha formalizzato le dimissioni nella seduta consiliare appena conclusa. La passione per la ricerca, con uno studio già oggetto di pubblicazione scientifica per l'Università di San Marino, dove è ricercatore in Ingegneria Sismica, e che ora applicherà dall'altra parte dell'emisfero. Accanto alla ricerca, la passione per la politica. Una pausa necessaria, ma nella ferma volontà di rimanere - anche da fuori San Marino - al servizio del Paese.

Nel video, l'intervista a Davide Forcellini