DC e istanza su aborto: “Cultura dell'accoglienza per una genitorialità responsabile”

Il PDCS guarda all'istanza per la depenalizzazione dell'aborto, che arriverà in Aula nella prossima seduta. Riconosce la complessità del tema, reso ancora più difficile – scrive il PDCS – “dalla pressione di una cultura dominante che tende a ridurne la portata”. E richiama la motivazione che è alla base l'istanza – vale a dire – la salute riproduttiva della donna. “Il primo elemento di salute riproduttiva – dice la Dc – sta nella qualità della relazione fra padre e madre del concepito, poi arrivano gli interventi a sostegno morale e materiale che la comunità può mettere in atto”. Non convince, dice la DC, guardare all'aborto come “elemento per la salute della donna, né il lasciare a lei sola la responsabilità di questo atto”, chiedendo azioni educative per dare “consapevolezza rispetto alla procreazione responsabile”, “continuando a stare vicino a chi si batte per una cultura dell'accoglienza, perché nessuna nascita – prosegue il PDCS - sia considerata un ostacolo al proprio benessere e alla propria realizzazione”.