Dc e Psd elencano i vantaggi della legge sviluppo

Al termine della maratona in Commissione e in Consiglio, conclusasi con l’approvazione della Legge Sviluppo, i partiti di maggioranza, DC e PSD, evidenziano le principali novità introdotte. Nella nota diramata da Via delle Scalette, si sottolineano la creazione della Società Informatica dello Stato per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici digitali e gli incentivi ai data center certificati, cruciali per settori strategici come l’Intelligenza Artificiale. La DC evidenzia anche l’eliminazione dell’obbligo dei minimi contributivi per le piccole imprese e l’introduzione di nuove tutele per i fondi previdenziali, comprese restrizioni per lavoratori autonomi con pendenze contributive.

Tra le misure più rilevanti spicca la sospensione della licenza per le aziende che non versano i contributi ai dipendenti per 13 mensilità o per importi superiori a 100.000 euro. Anche il PSD, tramite la presidente Silvia Cecchetti, esprime sui social soddisfazione per il risultato ottenuto e sottolinea l’apertura dello Sportello UE per cittadini e imprese, in vista della firma dell’Accordo di Associazione. Di segno opposto la reazione dell’opposizione, che definisce la Legge Sviluppo una “scatola vuota”, priva di misure concrete per le reali necessità dei sammarinesi e senza una visione per il futuro del Paese.

Nel frattempo, Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete incalzano il Governo sul caso “San Marino World”, chiedendo la revoca della società di gestione delle residenze fiscali non domiciliate e il ritiro delle circolari del Dipartimento Esteri che – secondo le opposizioni – hanno aggirato l'obbligo, originario, di risiedere in strutture 5 stelle. Tornando al fronte maggioranza Libera esprime grande soddisfazione per l’esame in aula in prima lettura del progetto di legge sull’emergenza casa, presentato dal Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci. Libera riconosce l'impegno del Governo per aver messo il tema al centro dell'agenda politica e si dichiara fiduciosa su un dibattito costruttivo in commissione anche grazie agli analoghi progetti di legge presentati dalle opposizioni.