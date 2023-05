Dc-Npr-Motus Liberi e Gruppo misto: Rete si assume grave responsabilità di fronte al Paese

"Con la scelta di ritirare la propria delegazione Rete si assume una grave responsabilità di fronte al Paese", comincia così la nota a firma Partito Democratico Cristiano, Noi per la Repubblica, Domani-Motus Liberi e Gruppo Misto di Maggioranza. La definiscono una scelta, dai contorni piuttosto incerti e nebulosi, neanche tanto condivisa al suo interno, che apre una fase del tutto contraria rispetto alle aspettative del Paese e del suo tessuto economico e sociale.

"Aprire una crisi proprio nel momento in cui stanno definendosi passaggi cruciali per il futuro del nostro Stato - scrive la maggioranza - non necessita di ulteriori commenti". I firmatari si dichiarano consapevoli del momento e delle responsabilità in gioco così come sono altrettanto certi dell’impossibilità di lasciare il Paese in una condizione di incertezza o di stallo, "La responsabilità è un atto di chiarezza, i calcoli elettoralistici evidentemente altro", convinti che i sammarinesi sapranno distinguere e giudicare.