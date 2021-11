"Debito cattivo": Ciacci cita Draghi per criticare Gatti

Il Segretario di Libera, Matteo Ciacci, esprime forte preoccupazione per le dichiarazioni del Segretario alle Finanze Marco Gatti, durante l'ultima puntata di Palazzo Pubblico. Per Ciacci, Gatti ha detto che il debito estero da 340 milioni e il prestito ponte da 150 sono stati utilizzati per spesa corrente, per mantenere il livello di liquidità di sistema, per sostenere le banche ed anche che a breve verrà fatto altro debito. “La cosa che preoccupa di più – afferma Ciacci - è che questo debito è stato “bruciato” senza un vero ritorno per la nostra collettività. Abbiamo fatto quello che Draghi ha definito “debito cattivo”.