Debito estero: Marco Gatti su cifre, interlocutori, prospettive, rapporti con l'Italia

“Il problema della liquidità non è solo di San Marino. Non esiste Stato che non la sia affrontando. L'Italia, che deve gestire uno dei paesi tra i più colpiti, ha al suo interno priorità che lo riguardano da vicino”. Così il Segretario alle Finanze Marco Gatti, a pochi giorni dall'interrogazione dei deputati di Italia Viva Di Maio e Ungaro affinché Roma sostenga la richiesta d'aiuto del Titano al FMI, considerando anche prestiti bilaterali. Chiedono se siano in corso colloqui tra i due Governi. Gatti assicura: il dialogo con l'Italia è ottimo. Il Governo ha individuato due player internazionali. Riguardo ai tempi, prima servono le coperture finanziare, quindi l'approvazione del bilancio in seconda lettura. Il Segretario parla poi di cifre e prospettive.

Nel servizio l'intervista al Segretario alle Finanze Marco Gatti