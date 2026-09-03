Decidere della propria vita è un diritto: l'Istanza d’Arengo presentata dall’associazione Attiva-Mente

L'intervista a Mirko Tomassoni, presidente dell'associazione Attiva-Mente

Essere padroni della propria vita significa poter scegliere, decidere ed esprimere liberamente la propria volontà. È questo il cuore dell’Istanza d’Arengo presentata dall’associazione Attiva-Mente, che chiede una riforma organica della capacità giuridica affinché a ogni persona con disabilità sia garantito il pieno diritto di compiere le proprie scelte.

La normativa cui fa riferimento Attiva-Mente è quella che, nel 2015, ha introdotto nell’ordinamento sammarinese l’amministrazione di sostegno: una misura flessibile di protezione destinata alle persone che, a causa di un’infermità fisica o psichica, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. Secondo l’associazione, tuttavia, l’attuale impianto normativo non è ancora pienamente in linea con i principi della Convenzione ONU. In particolare - riferiscono da Attiva-Mente - è importante l’interpretazione dell’articolo 12, con la netta distinzione tra capacità giuridica e capacità mentale.

Tra gli obiettivi della proposta c’è anche quello di introdurre garanzie più efficaci contro possibili abusi, conflitti di interesse e influenze indebite, assicurando che ogni decisione venga assunta nel rispetto della volontà e delle preferenze della persona. Il tema riguarda anche decisioni concrete e quotidiane: firmare un contratto, gestire il proprio denaro, scegliere dove vivere e con chi condividere la propria vita. Scelte che, secondo Attiva-Mente, devono poter rimanere nelle mani della persona, con il sostegno necessario, ma senza che la disabilità diventi automaticamente una ragione per sostituirsi alla sua volontà.

Nel video l'intervista a Mirko Tomassoni, presidente dell'associazione Attiva-Mente







