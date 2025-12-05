Declassamento del lupo, Berti (AR): “Serve approccio realistico e normativa aggiornata”

In Italia arriva il via libera della Camera dei Deputati al declassamento del lupo, tramite l’approvazione della legge di delegazione europea. Lo status del grande predatore cambia: resta la protezione, ma viene meno l’obbligo di tutela “rigorosa”, aprendo alla possibilità di interventi di controllo, inclusi abbattimenti selettivi, in situazioni critiche.

Un dibattito vivo anche a San Marino: interviene il consigliere di Alleanza Riformista, Gian Nicola Berti, che ricorda le sue proposte, tramite emendamenti al Decreto sul calendario venatorio, che andavano in una direzione analoga e torna a chiedere un “approccio realistico nel garantire equilibrio tra protezione della fauna e sicurezza delle persone, degli animali di affezione e il lavoro degli allevatori". Sollecita così monitoraggi costanti, misure di prevenzione, ristori rapidi e una normativa aggiornata che valuti strumenti di controllo selettivo, quando le condizioni lo richiedano”.







