CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Decreti in ratifica: riammesse le mascherine in tessuto e modifiche alle misure di ristoro Inserito in esame, con l'accordo dell'aula, anche l'ultimo decreto sulle misure di contenimento, oltre al 46 e 49 che erano già previsti.

La sessione consigliare di marzo riprende dalla ratifica dei decreti. Il primo in esame è il 46 del 27 febbraio, sulle misure di rafforzamento delle misure anti-covid, ma in apertura di seduta, con l'accordo dell'aula, è stato inserito in ratifica anche il 52 del 18 marzo. Due gli emendamenti del governo compreso quello che riammette l'uso delle mascherine in tessuto. 14 invece gli emendamenti presentati da Repubblica Futura. In ratifica anche il 49 del 4 marzo sugli interventi straordinari di sostegno e ristoro a supporto degli operatori economici in seguito all'emergenza sanitaria. In questo caso 14 gli emendamenti finora depositati dalla Segreteria di Stato alle Finanze. L'aula esaminerà anche il decreto 48 in tema di navigazione marittima

