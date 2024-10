Decreti su violenza di genere e bullismo: Rf soddisfatta; Uds attacca Gian Nicola Berti

Ieri in Consiglio la ratifica unanime ai decreti delegati su violenza di genere, molestie e cyberbullismo. Repubblica futura si dice soddisfatta: "Molti degli emendamenti da noi elaborati - sottolinea - sono stati accolti". Plauso per l'introduzione del reato di molestie sessuali. Delusione invece per la mancata eliminazione - fra le pene comminabili - della riprensione giudiziale, cioè un mero ammonimento del giudice, e per il mantenimento della querela obbligatoria per gli atti persecutori. Sul secondo decreto, continua Rf, abbiamo colto l'occasione per prevenire e contrastare anche il fenomeno del bullismo in generale.

Anche Uds commenta il primo decreto, sottolineando come attualizzare il Codice Penale sulla violenza di genere fosse fondamentale. Nel mirino però c'è l'intervento in aula del consigliere Gian Nicola Berti, di Alleanza Riformista: "Si è affrettato a dire che le molestie sessuali le fanno maggiormente le donne - attacca Uds - e che sarebbe difficile stabilire ex ante cos’è una molestia, perché molto spesso si tratterebbe solo di 'maleducazione', di 'ragazzate'". Le molestie invece - sottolinea Uds - sono un reato. "Studi e statistiche dimostrano poi - continua l'associazione - che le vittime nella maggior parte dei casi sono le donne. "Sarebbe stato più interessante legare il tema della molestia sessuale a quello del consenso - conclude Uds -, aspetto completamente assente in un intervento che purtroppo aveva come unica prospettiva il passato".

