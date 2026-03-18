Decreti, via libera al triennio ITI. Scontro sulla norma a sostegno dei concessionari

La lunga giornata politica di ieri a Palazzo Pubblico, iniziata con la Commissione IV la mattina e proseguita con il Consiglio nel pomeriggio, si è conclusa in serata con l'avvio del dibattito sui Decreti. Ratificato con sostegno bipartisan il n.20 per l'attivazione del percorso di studi conclusivo del ciclo formativo dell’Istituto Tecnico Industriale di San Marino. Il Segretario di Stato per l'Istruzione Teodoro Lonfernini ha rivendicato la portata dell’intervento definendolo “una piccola ma grande conquista”. Il Segretario ha sottolineato che il provvedimento consente di completare il ciclo formativo in Repubblica: “Non era più sostenibile accompagnare gli studenti fuori territorio per completare il percorso”. Lonfernini ha evidenziato come l’intervento risponda a una lacuna storica, affermando che “di questo percorso si parlava dal 1981” e che ora “avremo a tutti gli effetti un indirizzo tecnologico completo”.

Tra gli interventi favorevoli quello di Nicola Renzi, che ha ringraziato il Segretario per “un’iniziativa attesa da tempo”. Il capogruppo di Rf ha definito il completamento del percorso “un investimento importante” e ha sottolineato come il biennio ITI sia già “una scuola di alto livello”, evidenziando la necessità di offrire continuità formativa sul territorio. Intervento articolato anche da Giovanni Zonzini (Rete), che ha espresso sostegno al contenuto ma criticato il metodo, osservando che “non c’era bisogno di un decreto d’urgenza se ci si fosse mossi per tempo”. Zonzini ha collegato il tema all’economia, definendo l’ITI “uno strumento fondamentale per formare forza lavoro specializzata nei settori industriali” e invitando a una programmazione condivisa con il sistema produttivo.

Sul tema dell’orientamento è intervenuto Gaetano Troina (D-ML), che ha richiamato le difficoltà nel coinvolgere i giovani in percorsi tecnici, sottolineando che “ci sono pochissimi ragazzi disposti a intraprendere queste professioni”. Troina ha comunque espresso apprezzamento per il contenuto del decreto, pur criticando lo strumento normativo: “Il decreto legge dovrebbe essere utilizzato con maggiore cautela”.

Dello stesso tenore l’intervento di Iro Belluzzi (Libera), che ha sostenuto il provvedimento evidenziando come il percorso ITI non sia terminale ma consenta anche l’accesso all’università. Belluzzi ha parlato di “una risposta importante anche rispetto al cambiamento demografico” e alla necessità di rendere più competitiva l’offerta formativa sammarinese. Favorevole anche Aida Maria Adele Selva (Pdcs), che ha definito il decreto “un completamento atteso da anni” e ha sottolineato come “alle imprese mancano tecnici specializzati”. Selva ha evidenziato la condivisione trasversale del provvedimento, ritenendolo utile per il tessuto economico.

Dal gruppo misto, Michela Pelliccioni ha evidenziato l’importanza sociale della misura, ricordando le difficoltà dei giovani costretti a proseguire gli studi fuori territorio. La consigliera ha tuttavia chiesto chiarimenti sugli indirizzi formativi, osservando che “il numero degli studenti potrebbe non consentire una suddivisione ampia” e invitando a una pianificazione coerente con il sistema economico. Più critica Antonella Mularoni (Rf), che ha espresso perplessità sull’uso del decreto legge e sulla capacità del sistema di competere con l’esterno. Mularoni ha sottolineato che “molti ragazzi scelgono di studiare fuori” e ha indicato la necessità di “costruire un’offerta davvero attrattiva, capace anche di richiamare studenti dall’esterno”.

Matteo Zeppa (Rete), pur dichiarando voto favorevole ha criticato quella che ha definito “una forma di nazionalismo” nella relazione del decreto. Zeppa ha osservato che “andare fuori territorio non era una sofferenza”, ma un’occasione di crescita, sottolineando che “le famiglie si sono sempre organizzate senza drammi”. A chiudere il dibattito sul punto, Lonfernini ha respinto le critiche sul metodo, sostenendo che “non c’era una delega utilizzabile” e che il decreto legge è “uno strumento pienamente democratico”. Il Segretario ha inoltre chiarito che non si tratta di protezionismo: “Non vogliamo evitare che i ragazzi vadano fuori, ma completare un’offerta che era monca”. Il decreto è stato approvato all’unanimità con 42 voti favorevoli.

Molto più acceso il confronto sul decreto legge relativo al sostegno al settore veicoli, illustrato dal Segretario all'Industria Rossano Fabbri, che ha parlato di “intervento straordinario ma necessario” per affrontare una crisi determinata da fattori esterni. Fabbri ha evidenziato come le nuove normative internazionali abbiano colpito le imprese sammarinesi, sottolineando che “le società che hanno sempre operato correttamente subiscono oggi le conseguenze negative di comportamenti altrui”. Il Segretario ha ribadito che si tratta di misure temporanee per “preservare la continuità aziendale e i livelli occupazionali”.

Critico Nicola Renzi, che ha riconosciuto la necessità di intervenire ma ha attaccato la gestione politica, affermando che “per anni sono state negate le distorsioni nel settore”. Renzi ha parlato di “errori ripetuti” e ha criticato il mancato confronto con l'opposizione, osservando che “non si costruiscono soluzioni con una telefonata di cinque minuti”. Sulla stessa linea Matteo Zeppa, che ha contestato l’impostazione del provvedimento, chiedendo maggiore trasparenza: “Se si fa un decreto, vuol dire che ci sono numeri importanti dietro, ma questi numeri non sono stati portati”. L'esponente di Rete ha inoltre denunciato le criticità del settore, parlando di “furfanterie” e di una mancata azione politica negli anni.

A replicare il Segretario alle Finanze Marco Gatti, che ha spiegato come le difficoltà derivino da normative italiane introdotte dopo casi di frode. Gatti ha chiarito che “le fatture false non provenivano da operatori sammarinesi” e ha illustrato le misure adottate, tra cui controlli più stringenti e strumenti di tracciabilità, sottolineando che il decreto rappresenta “un sostegno temporaneo a fronte di una crisi esterna”. Dal fronte della maggioranza, Iro Belluzzi (Libera) ha difeso l’operato del governo, affermando che “oggi si cerca di porre rimedio a errori del passato” e invitando a riconoscere la necessità di intervenire per sostenere un settore in difficoltà. Fabio Righi (D-ML) ha respinto le critiche sulla gestione precedente da Segretario all'Industria, sostenendo che “il problema era stato segnalato già nella scorsa legislatura” e accusando la maggioranza di “raccontare versioni distorte”.

Il dibattito riparte questa mattina dalle 9:00.







