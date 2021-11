DECRETO 188 Decreto 188, lo strappo di Domani Motus Liberi: “L'andamento dei contagi non giustifica misure di tale rigore”

Decreto 188, lo strappo di Domani Motus Liberi: “L'andamento dei contagi non giustifica misure di tale rigore”.

All'indomani della sua pubblicazione, il partito di maggioranza Domani Motus Liberi esprime dissenso e dice no al nuovo decreto. Con fermezza, puntualizza di non averne appoggiato le misure e anticipa che non ne avvallerà i contenuti, anzi ne proporrà modifiche, in sede di ratifica.

“L'andamento dei contagi non giustifica misure di tale rigore” - scrive il partito in una dura nota, esprimendo netta contrarietà ad “ulteriori restrizioni rispetto a quelle esistenti fino a ieri”. Invocano decisioni che siano improntate alla prudenza, ma senza che si penalizzino i giovani, già colpiti nella socialità dalla pandemia, o le realtà economiche già provate dalla crisi economica, deprecando anche la scelta “di prevedere obblighi di controllo pesantemente sanzionabili a carico degli operatori”.

Mancata condivisione, poi, rispetto all'inserimento del Green Pass, se pur in forma “calmierata” - così la definisce DML - ricordando che la Segreteria Industria aveva in passato “condiviso un piano di intervento strutturato e rimodulabile sulla base dell'incidenza dei contagi” e come il partito si fosse reso disponibile a prevedere lo strumento del test anticorpale o del tampone negativo solo per assembramenti di pubblico, per i grandi eventi, nei quali non fosse possibile garantire le distanze.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: