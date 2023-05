Decreto 67, Tonnini risponde a Dml: "Informazioni distorte e falsità, ratifica è solo rinviata"

La Segreteria agli Interni risponde all'attacco di Domani Motus Liberi che ieri, in merito al ritiro del decreto sulla riorganizzazione del Dipartimento economia da parte della Segreteria guidata da Elena Tonnini, aveva parlato di “uno dei punti più bassi della vita istituzionale del Paese”. Tonnini, tramite una nota, parla di “un maldestro tentativo” del segretario all'Industria Righi e del suo gruppo consiliare “di propagandare una ricostruzione scorretta di quanto avvenuto in Aula”.

Il decreto, spiega la Segreteria agli Interni, non è stato ritirato tout court ma ritirato dalla ratifica, quindi è ancora vigente e potrà essere ratificato in una prossima seduta. Tra i motivi del rinvio: l'esistenza di proposte di modifica pendenti. Non era chiaro, si spiega nella nota, quali fossero, come e da chi fossero state valutate. Visto il comma già aperto, è stato possibile solo verificare, si legge, che erano state esaminate da Righi che aveva espresso parere negativo.

Data la “delicatezza e la tecnicità della materia - scrivono gli Interni - si è ritenuto più prudente chiedere il rinvio della ratifica” per approfondimenti. La Segreteria agli Interni respinge le accuse di mancato rispetto delle istituzioni, sottolinea di aver operato nel rispetto delle normative e parla di “informazioni distorte e falsità”.

