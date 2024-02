CGG Decreto attività economiche: duro confronto sugli emendamenti; Opposizioni decise a non fare sconti

Decreto attività economiche: duro confronto sugli emendamenti; Opposizioni decise a non fare sconti.

Ripreso nel pomeriggio il confronto-fiume sul Decreto portato in Aula dal Segretario di Stato Righi, con l'obiettivo di semplificare e potenziare l'attuale normativa con l'introduzione di un testo unico; anche in vista dell'implementazione dell'Accordo con l'UE. Estremamente lento l'incedere del confronto sugli emendamenti; visto anche il clima di contrapposizione creatosi a seguito della scelta di procedere tramite delega, e non seguendo il normale iter parlamentare.

Compatta, comunque – in mattinata -, la Maggioranza, nel respingere le proposte di modifica delle Opposizioni. Primo ad intervenire in seduta pomeridiana Giovanni Zonzini, RETE, in merito all'emendamento – definito di buon senso - che sollecita un'attesa di 30 giorni per l'inizio attività in “settori critici”; e ciò affinché vengano effettuate le verifiche del caso. Paventato fra le altre cose l'impatto di fenomeni distorsivi sui rapporti con l'Italia. Elena Tonnini ha richiamato le istanze della Commissione antimafia, circa la necessità di dotarsi di “strumenti preventivi”.

Roberto Ciavatta ha invitato a soffermarsi sull'interesse dello Stato nell'insediamento di società; e non sono mancate dure critiche al Segretario all'Industria. Sulla stessa linea Emanuele Santi; solo il Segretario Righi – ha detto - ritiene che questi elementi non siano utili. Guerrino Zanotti ha ribadito le proprie perplessità riguardo la posizione già espressa dal Segretario Righi sul punto. Importante, ad avviso dell'esponente di Libera, che il Paese si doti di adeguati strumenti di deterrenza. Si va verso una ulteriore liberalizzazione rispetto al passato, ha osservato dal canto suo Iro Belluzzi; che ha apprezzato l'intento dell'emendamento di RETE, poiché consente all'Amministrazione di effettuare verifiche preventive.

Citato il caso degli autosaloni. Ad avviso di Luca Boschi è “allucinante” che si stia tenendo un simile dibattito, ritenendo che la gran parte dell'Aula condivida lo spirito dell'emendamento. Nell'emendamento non si dice che in questo periodo di 30 giorni debbano essere fatti controlli, ha obiettato Stefano Giulianelli, DC. Che ha piuttosto invitato a riflettere sull'OdG presentato da RETE, affinché sia audito in Commissione Finanze il coordinatore del Tavolo congiunto per la vigilanza ed il controllo delle attività economiche.

Pasquale Valentini ha invitato ad “uscire dall'ambivalenza”; “da qualche parte bisogna che ci sia qualcosa”. Richiamato l'esempio dell'Italia sul tema delle immatricolazioni. Richiamata l'importanza del Tavolo congiunto e dei controlli preventivi. Questa materia aveva bisogno di una riflessione maggiore.

Infine la replica del Segretario Righi. E' incredibile – ha detto - come ancora una volta si dia una falsa rappresentazione della realtà. Ha parlato di interventi tempestivi in presenza di fenomeni distorsivi. Il tema dei controlli ex ante – a suo avviso - cozza con quello che si è detto. Come faccio a sapere se un soggetto froderà o meno, se quell'attività economica non esiste? Non abbiamo avuto problemi di autonoleggi – ha spiegato - ma di vendita di auto usate; e “siamo vittima” di questa dinamica, “di cui noi per primi ci siamo accorti”. Perché devo mettere dei vincoli a coloro che fanno quelle attività legittimamente? Come possono essere efficaci i controlli se non si da la possibilità agli uffici di intervenire tempestivamente al variare delle esigenze? “Controllare tutto per non controllare niente non è una politica efficace”; è questo quello che ci viene richiesto dai vari uffici.

L'emendamento è stato infine respinto con 17 voti favorevoli e 24 contrari. Quindi quello successivo, intimamente collegato, nel quale vengono elencati proprio i settori considerati critici: commercio di veicoli, noleggi, e-commerce, attività di gioco con modalità telematiche, case d'aste, e così via.

