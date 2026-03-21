Decreto auto, Fabbri: “Intervento finanziario, non economico, che dà respiro alle imprese sane” Il provvedimento – rileva la Segreteria - si inserisce “in un quadro di riforme più ampio per elevare gli standard del mercato sammarinese"

“Con tutta evidenza – dice il Segretario all'Industria e Commercio, Rossano Fabbri - l'obiettivo è quello di sostenere un settore che è andato in grosse difficoltà a causa del cambiamento di normative della vicina Italia”.

Una risposta tecnica e mirata a difesa dell'economia reale – così la Segreteria all'Industria e Commercio inquadra il decreto legge n. 33 – per proteggere le imprese virtuose che vantano presenza continuativa in Repubblica (almeno 5 anni), dai rischi di speculazione legata a fenomeni estemporanei. Dagli obiettivi agli elementi qualificanti, tra i quali: la moratoria tributaria di massimo 12 mesi (senza erogazione di fondi pubblici a fondo perduto); il pegno rotativo, che permette agli operatori di offrire a garanzia il proprio magazzino, inclusi i beni già immatricolati a loro nome; la tutela dei rapporti bancari, laddove gli istituti di credito non possono revocare fidi o prestiti già concessi solo sulla base della richiesta di accesso dell’azienda ai benefici previsti dal decreto stesso.

Stando ai dati della Segreteria, solo la metà dei 72 operatori possiede i requisiti per accedere ai benefici, indirizzando l'aiuto di Stato esclusivamente a chi opera nella legalità. E' frutto di incontri prima tecnici e poi politici, recependo altresì le istanze delle associazioni di categoria, per un aiuto urgente e temporaneo, in attesa che si completi il confronto con l'Italia. “Un intervento che sostanzialmente dà respiro – prosegue Fabbri - ma non è risolutivo. E questo è stato detto anche in Aula. Sarà risolutivo l'esito dei tavoli che il Governo ha aperto anche con i competenti organismi italiani su cui si cerca di dare veramente una struttura solida che permetta di tornare a un'operatività che sia in linea con le aspettative degli operatori. Quindi un intervento finanziario, una moratoria, quindi non economico e l'introduzione di altri strumenti credo importanti, come il pegno rotativo e altri strumenti che fanno già parte di un lavoro aperto per l'introduzione nella Repubblica di San Marino delle misure pre-crisi, conosciute anche in altri ordinamenti che hanno dato delle belle soddisfazioni”.

Il provvedimento si inserisce “in un quadro di riforme più ampio per elevare gli standard del mercato sammarinese – dice la Segreteria –, impegnata a definire nuovi criteri di accesso al settore, per prevenire distorsioni e garantire trasparenza. Strettamente correlato, infatti, è il decreto delegato n.23 del 2026 che alza prerequisiti e garanzie necessarie alla costituzione di una società, per attrarre solo le realtà che dimostrino di essere robuste e strutturate. “La sfida – osserva ancora Palazzo Mercuri - si sposta ora sulla fase attuativa, dove il rigore nei controlli sarà il miglior garante dell'efficacia di una norma nata per unire protezione sociale e responsabilità fiscale”.

E il Segretario Fabbri non manca di replicare alle opposizioni che hanno parlato di decreto ad personam: "Sì, sul decreto ad personam ci hanno provato, ma non ci sono riusciti. E' un decreto che tende ad escludere quelle società di nuova Costituzione che in qualche maniera non hanno basi solide e non hanno ancora una collocazione nel territorio importante. Ma noi abbiamo spiegato che saranno circa almeno tra i 25 e i 30 operatori che avranno la possibilità di accedere a questo tipo di intervento. Poi se il ragionamento è che uno dei più grandi operatori del settore - io ho dato i numeri anche dei dipendenti - avrà dei benefici, certamente che avrà dei benefici, ma lo abbiamo fatto proprio per questo anche a tutela dell'occupazione”.

Nel video, l'intervista al Segretario all'Industria e Commercio, Rossano Fabbri

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