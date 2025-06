CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Decreto Comitato Esecutivo Iss: la maggioranza lo sostiene, per l'opposizione è 'ad personam' La ratifica è attesa nella seduta di domani. A seguire l'esame del decreto sulla Direzione Generale della Funzione Pubblica

Decreto Comitato Esecutivo Iss: la maggioranza lo sostiene, per l'opposizione è 'ad personam'.

Seduta pomeridiana del Consiglio interamente dedicata al decreto delegato su obiettivi e responsabilità dei membri del Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale che è stato recentemente rinnovato con Claudio Vagnini Direttore Generale, Stefano Bertolini Direttore Sanitario e Manuel Canti Direttore Amministrativo.

Da parte dei consiglieri di maggioranza pieno sostegno al provvedimento che rafforza significativamente la responsabilità individuale, in quanto a ciascun membro del Comitato Esecutivo vengono assegnati obiettivi specifici, concordati preventivamente con ciascuno di essi.

Netta la contrarietà delle opposizioni, compatte, che hanno depositato un solo emendamento abrogativo di tutti e sette gli articoli del decreto. Per RF, Domani Motus Liberi e Rete, è un provvedimento 'ad personam', disegnato sui nomi dei membri del nuovo CE, frutto di spartizione politica e, per taluni aspetti, di litigiosità tra i partiti di maggioranza. Critiche rivolte in particolare a Libera, a cui viene addebitato il fatto che nella scorsa campagna elettorale, aveva fatto della cacciata dell'allora Direttore Generale Francesco Bevere, uno degli obiettivi prioritari, mentre ora lo stesso manager rimane come consulente Iss ed ha ottenuto anche una consulenza per la Segreteria Esteri, in relazione all'ambito sanitario dell'Accordo di Associazione. Libera dal canto suo replica sostenendo che l'obiettivo di un cambio di governance è stato raggiunto e ora avrà riflessi sulla politica sanitaria, con maggior attenzione alla medicina di base e al rapporto tra utenti e medici di famiglia.

L'aula era convocata fino alle 20 ma non c'è stato tempo per completare la ratifica e quindi la votazione dell'articolato è slittata alla seduta convocata per domani alle 15. Si annuncia battaglia, intanto, anche sul decreto successivo inerente la Direzione Generale della Funzione Pubblica. Per le opposizioni si tratta, anche in questo caso, di un provvedimento 'ad personam'.

