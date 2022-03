COVID-19 Decreto Covid: decade l'obbligo della mascherina al chiuso Tra gli emendamenti adottati in aula previsti allenamenti alle norme di contenimento

Decreto Covid: decade l'obbligo della mascherina al chiuso.

San Marino fa un ulteriore passo verso l'eliminazione delle limitazioni anti-covid. Da sabato fino alla fine dell'emergenza sanitaria, fissata al 31 marzo, decade l'obbligo delle mascherine al chiuso in tutti gli ambiti. Il loro utilizzo resta solo “vivamente consigliato” qualora non sia possibile mantenere una distanza interpersonale superiore al metro e mezzo e sui mezzi di trasporto. Resta obbligatorio invece l'utilizzo delle mascherine FFP2 all'interno degli ascensori. Green pass ancora necessario per accedere a bar e ristoranti così come per svolgere attività sportiva e per recarsi nei cinema e musei. Riparte l'attività di discoteche e sale da ballo ma anche in questo caso l'accesso è consentito unicamente se in possesso della certificazione verde base. Nessun cambiamento per qual che riguarda la durata della documentazione sanitaria e rimane l'obbligo della vaccinazione o guarigioni per gli operatori sanitari.



