Decreto Covid: emendamento del Governo per aumentare da 4 a 6 le persone al tavolo del ristorante

Anche nel dibattito di questa mattina sono emerse, in maggioranza, visioni diverse sulle restrizioni anti-covid. I consiglieri di Domani Motus Liberi, pur favorevoli al vaccino, hanno dichiarato contrarietà rispetto al green pass e al supergreen pass introdotti a San Marino con gli ultimi decreti Covid. Su posizioni analoghe anche il Gruppo Misto e singoli consiglieri di maggioranza, come Giulianelli del Pdcs che tuttavia condivide l'impostazione generale del decreto. Anche Andrea Zafferani, di RF, è contrario al green pass mentre non escluderebbe misure coercitive per le fasce a rischio, over 50. Compatto il gruppo di Rete che ritiene anzi come certe misure siano state introdotte in ritardo. Libera, con Luca Boschi, ha preannunciato il possibile voto favorevole al Decreto in ratifica – come già avvenuto col precedente – pur criticando severamente l'operato della Segreteria di Stato alla Sanità. Da parte della stragrande maggiorana degli esponenti Pdcs espresso appoggio al Segretario Ciavatta ed anche alle misure introdotte. Intanto, poco prima dell'esame in aula, il Governo ha depositato alcuni emendamenti. Prevedono l'estensione da 150 a 180 giorni, a partire dal 1° febbraio, della validità del supergreen pass; aumentano, dal 31 gennaio, da 4 a 6 le persone al tavolo al ristorante e ampliano le possibilità di ridimensionare le misure restrittive in base ad automatismi tarati su contagi e ospedalizzazioni.