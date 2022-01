Decreto Covid in arrivo: ecco le ultime novità Attese in giornata le nuove restrizioni per il contenimento della pandemia

Decreto Covid in arrivo: ecco le ultime novità.

La bozza del Decreto Covid è pronta e sale l'attesa per la versione definitiva del documento, che dovrebbe essere pubblicato entro la giornata. Le disposizioni, da quanto si apprende, entreranno in vigore da lunedì 17 fino al 30 gennaio. Come anticipato, verrà introdotto il “Green Pass rafforzato” anche per accedere a bar e ristoranti. Si conferma l'esenzione sui luoghi di lavoro, mentre pare che il “Green Pass base” sarà necessario per il personale di attività che somministrano alimenti e bevande, per gli amministrativi di strutture sanitarie pubbliche e private con contatti prolungati con l'utenza, e per partecipare ai lavori del Consiglio Grande e Generale.

La certificazione Covid vale 270 giorni dal completamento del ciclo, che raddoppiano con il booster. Dura, invece, sei mesi il documento di avvenuta guarigione; 48 ore il tampone antigenico e 72 il molecolare. Non viene più contemplato, invece, il test anticorpale. Il Green Pass rafforzato – lo ricordiamo – vale solo per vaccinati o guariti e sarà necessario anche per accedere ai centri commerciali nei giorni festivi. Nessuna documentazione per le altre attività commerciali e per i servizi alla persona ma l'obbligo, fino al 30 gennaio, di indossare – dai 12 anni in su - la mascherina FFP2. Per i più piccoli basterà quella chirurgica. Da quanto si apprende, dovrebbe essere richiesto il Super Green Pass anche nelle strutture sportive pubbliche o private al chiuso e per le attività collettive o individuali di contatto anche all'aperto, nonché per l'utilizzo di docce e spogliatoi.

