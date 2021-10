Decreto Covid in scadenza il 6 ottobre

Scade mercoledì 6 ottobre alle 5 del mattino l'ultimo Decreto Covid e il Congresso di Stato nella prima riunione con i nuovi Capitani Reggenti si è confrontato su eventuali aggiornamenti delle misure in vigore. Nulla trapela nel merito: ad indicare la linea, in ogni caso, saranno i numeri dell'epidemia in territorio che continuano a scendere. Nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre, secondo l'ultimo bollettino Iss, ci sono state 19 guarigioni in Repubblica a fronte di 13 nuovi contagi. 23 gli attualmente positivi, con età media di 49 anni. Tre i ricoverati in Ospedale di cui due in terapia intensiva. 20 le persone seguite a livello domiciliare, 11 le quarantene. Sfiora l'80% e si attesta precisamente al 79,45% la popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo di immunizzazione.









Sul fronte green pass si profila nel frattempo la possibilità di una proroga oltre il 15 ottobre, da parte dell'Italia, per l'esenzione dall'obbligo del certificato vaccinale per sammarinesi vaccinati con Sputnik. Il Segretario Ciavatta lo ha anticipato ieri alla Consulta dei residenti all'Estero e oggi in Congresso si è parlato dell'incontro a Roma di giovedì prossimo con cui San Marino spera di strappare la proroga. L'Usl intanto richiama il Governo ad una azione più incisiva con l'Italia ricordando che qualora l'obiettivo della proroga non venisse raggiunto 1.200 sammarinesi che lavorano in Italia e gli studenti che frequentano strutture scolastiche oltreconfine andranno incontro a gravi difficoltà e saranno costretti ad eseguire tamponi su tamponi.