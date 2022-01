Decreto Covid, le ultime indiscrezioni

Il confronto sul nuovo decreto Covid è giunto alle battute finali. In mattinata il Governo si è confrontato con categorie e sindacati mentre la maggioranza attende la bozza. Da indiscrezioni pare ormai certo il Super Green pass, ovvero il certificato verde per vaccinati e guariti dal Covid, ma non sul lavoro. Sarebbero superate anche l'ipotesi di un'ulteriore riduzione dei tavoli in bar e ristoranti e l'obbligo vaccinale. Tema su cui si era innescato un acceso dibattito tra i partiti di maggioranza. Al termine dell'incontro col Governo sulle nuove misure, la Csdl si dice insoddisfatta: "Troppo poco - commenta Enzo Merlini - rispetto alle esigenze del paese".

