Decreto di Natale: cosa ne pensano le forze politiche

Sentiamo Paolo Rondelli, Francesco Mussoni, Gaetano Troina, Eva Guidi, Andrea Zafferani, Gian Nicola Berti e Rossano Fabbri

Tutelare la salute e privilegiare la ripartenza: questo l'obiettivo del Congresso di Stato con le nuove misure. In una nota il Governo insiste sulle ragioni per cui si è scelto di proteggere il Paese dai rischi di contagio e per favorire la ripresa dopo il 7 gennaio. “Scelta sofferta ma necessaria". L’invito – infine - è anche a non dimenticare l’impegno profuso dal settore sanitario nel contrasto al virus, medici e infermieri lavorano da mesi in prima linea e senza tregua.

Ma sentiamo i commenti delle forze politiche sul decreto di Natale: Paolo Rondelli (Rete) Francesco Mussoni (Pdcs) Gaetano Troina (Dml) Eva Guidi (Libera) Andrea Zafferani (Rf) Gian Nicola Berti (Npr) Rossano Fabbri (Mis)