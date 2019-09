Decreto di scioglimento del Consiglio atteso per lunedì prossimo

Durante la riunione dell'Ufficio di Presidenza la Reggenza avrebbe comunicato che lunedì prossimo emanerà il decreto di scioglimento del Consiglio. L'aula tornerà dunque a riunirsi, successivamente, nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 settembre, per approvare l'assestamento di bilancio, ratificare due decreti e per la presa d'atto della graduatoria per la nomina di due giudici d'appello. Nel Decreto di scioglimento del Consiglio, la Reggenza prevederà, verosimilmente, anche la possibilità di una seduta consigliare straordinaria, per l'approvazione del Bilancio 2020.