Decreto: Governo ancora al lavoro, fermento tra i ristoratori che attendono indicazioni.

Attenzione puntata sul nuovo decreto con le misure anti-Covid per le festività a San Marino. Da fonti istituzionali si apprende che il Governo è ancora al lavoro alla definizione del testo la cui uscita è imminente. Non trapela alcun dettaglio al momento ma, in base alle anticipazioni fornite nei giorni scorsi, si è parlato di chiusura di bar, ristoranti e negozi alle 18 a Capodanno e limitazioni anche per i giorni di festa, insieme a disposizioni sugli spostamenti da e per la Repubblica.

Attesa che cresce sempre più, specie dopo l'inserimento di San Marino nella 'zona' C della Farnesina con uno stop, di fatto, ai movimenti oltre confine e viceversa, tranne che per i giustificati motivi previsti. Il fatto di non avere ancora una normativa sta creando fermento tra i ristoratori sammarinesi che spiegano di dover provvedere alle prenotazioni e alla preparazione delle attività per il Natale in caso di apertura. Tra loro c'è chi ha già comunicato ai clienti che resterà chiuso per la Vigilia, per la mancanza di indicazioni.

