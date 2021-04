Decreto in arrivo: verso riaperture graduali

La politica si confronta sul tema delle riaperture, in vista della scadenza del Decreto, alle 5 di mattina di Venerdì 9. Cosa dobbiamo aspettarci? Se lo chiedono cittadini ed esercenti, considerando che era stato deciso di prorogare il decreto del 23 marzo di una decina di giorni proprio in vista di un possibile allentamento delle misure dopo le festività pasquali.

Continuano a fare da bussola i dati del contagio, confortano le guarigioni, e fa ben sperare la massiccia campagna vaccinale che proprio grazie all'arrivo nella notte delle nuovi dosi di Sputnik non fermerà la sua corsa, continuando a pieno regime. In maggioranza due giorni fa si è espresso Domani Motus Liberi, invocando un'apertura intelligente, senza coprifuoco e con bar e ristoranti accessibili anche di sera.

La linea del Governo è proprio quella di un allentamento delle restrizioni. Ogni Segreteria sta modificando il decreto in base alle proprie competenze. Non sarà un liberi tutti, si guarda ad un ritorno graduale alla normalità, nel giro di un paio di settimane.









La prima a ripartire sarà la scuola – venerdì - con il ritorno al 100% in presenza a partire da lunedì prossimo. Nello stesso giorno si prevede anche l'apertura dei parchi. Questo weekend dovrebbero riaprire – con ingressi contingentati – anche le attività all'interno dei centri Commerciali.

Nel Decreto verranno fissate, inoltre, le date per i ristoranti: da indiscrezioni pare si stia valutando la riapertura serale a partire da sabato 17 o – al più tardi – il lunedì successivo. Si ragiona anche sull'eventuale superamento del coprifuoco. Aperture graduali anche per palestre e sport: il Governo sta decidendo in queste ore le date. Tutto dovrà avvenire nel rispetto delle regole anti-covid, con distanziamento e obbligo di mascherina. Ogni decisione seguirà inoltre l'andamento dei contagi: nel caso la situazione dovesse peggiorare è infatti prevedibile un mantenimento delle misure restrittive.