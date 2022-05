Decreto incentivi in dirittura d'arrivo: agevolazioni per part time mamme fino ai dieci anni del figlio

La Segreteria al Lavoro spinge sull'acceleratore: oggi l'incontro tecnico con categorie economiche e sindacati per definire gli ultimi dettagli del Decreto incentivi. C'è qualche migliorìa da apportare – anticipa Teodoro Lonfernini, che domani incontrerà la maggioranza anche sul caro bollette, in attesa del confronto con associazioni datoriali e parti sociali. L'obiettivo è pubblicarli entrambi quanto prima, poiché – spiega - sono “emergenziali e assolutamente necessari”.

L'uno prevede il dilazionamento delle utenze attraverso uno strumento sistemico e forme di sostegno alle famiglie che si trovano in conclamata difficoltà; l'altro è il Decreto delegato dalla Legge di Bilancio per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione, e incentivare il lavoro femminile, "che in termini percentuali – sottolinea Lonfernini - rappresenta ancora un problema": nonostante la disoccupazione a San Marino non sia mai stata così bassa, le donne in cerca di impiego - fanno notare anche i sindacati – sono più del doppio degli uomini.

Il Decreto introduce agevolazioni per permettere alle mamme di ottenere part time fino ai dieci anni del figlio. Possibilità di part time lunghi anche per chi ha familiari che necessitano di assistenza. Un “passo avanti”, per i sindacati, anche se avrebbero preferito fosse un diritto riconosciuto, non una trattativa tra dipendente e datore di lavoro. Sono previste, inoltre, agevolazioni aggiuntive per gli ultra 50enni, con sgravi contributivi ed incentivi sulla retribuzione.

