Decreto Milleproroghe, Fratelli d'Italia: "Strumento essenziale per far funzionare lo Stato"

Il presidente della Repubblica a Niscemi a un mese dalla frana: incontra gli sfollati

di Francesca Biliotti
23 feb 2026

A un mese dalla frana il presidente della Repubblica ha sorvolato Niscemi, paese in provincia di Caltanissetta sfigurato dal crollo. Insieme al sindaco Massimiliano Conti e al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, Mattarella ha anche incontrato i cittadini, in rappresentanza dei tanti sfollati, circa 1500 che hanno dovuto abbandonare le case costruite in prossimità del fronte della frana, lungo circa 4 km. In ultimo, il capo dello Stato ha visitato un plesso scolastico, che ospita le classi dell'istituto Salerno, non più utilizzabili perché in zona rossa.

Intanto alla Camera il decreto Milleproroghe ottiene la fiducia posta dal governo. Fratelli d'Italia spiega come il Milleproroghe sia ormai diventato uno strumento essenziale per far funzionare lo Stato. L'opposizione chiede che la maggioranza riferisca in Parlamento dopo le ultime notizie sui dazi

Nel video gli interventi alla Camera di Maria Cecilia Guerra, deputata Partito Democratico; Carmen Letizia Giorgianni, deputata Fratelli d'Italia; Chiara Appendino, deputata Movimento 5 Stelle




