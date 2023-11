CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Decreto Npl: approvato l'emendamento 'bipartisan' per istituire organismo di sorveglianza Per Rete è un commissariamento del Segretario alle Finanze Gatti. "Non è contro nessuno", replica il capogruppo Pdcs Mussoni. La ratifica attesa domani nel pomeriggio

Decreto Npl: approvato l'emendamento 'bipartisan' per istituire organismo di sorveglianza.

La cartolarizzazione degli npl è eccezionalmente importante per San Marino perché in ballo c'è uno stock di circa 700 di milioni di euro di crediti non performanti in pancia alle banche che con questa operazione ne potrebbero recuperare circa 130/140. Lo Stato mette una garanzia per circa 90 milioni di euro e per monitorare l'andamento della cartolarizzazione, nella speranza che la garanzia non debba mai essere escussa, l'aula – nel corso di un lungo e contrastato dibattito - ha raggiunto un accordo 'bipartisan' sull'emendamento per istituire un organismo di sorveglianza che supporterà la Commissione finanze nella valutazione semestrale dell'operazione. Secondo l'opposizione, in particolare Rete, è un commissariamento del Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti. Il capogruppo del Pdcs Francesco Mussoni ha tenuto invece a precisare che l'emendamento condiviso non è stato fatto contro qualcuno. Poco prima della sospensione dei lavori è stato approvato con 49 voti favorevoli e un non votante. L'esame del decreto cartolarizzazione e di altri emendamenti al testo riprenderà domani alle 15 e la ratifica è quindi attesa nel pomeriggio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: