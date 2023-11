CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Decreto Npl: Pdcs al lavoro per un emendamento condiviso su organismo di sorveglianza Opposizioni perplesse su vertiginoso aumento in pochi giorni dei costi di gestione della cartolarizzazione ( da 5 a 30/35 milioni) e per possibili conflitti di interesse

Il gradimento dell'aula, all'unanimità, al professor Corrado Petrocelli, per un nuovo mandato come Rettore dell'Università degli Studi, in seduta serale mentre l'intera mattinata in Consiglio è stata dedicata al dibattito preliminare alla ratifica del decreto delegato con disposizioni inerenti la cartolarizzazione degli Npl. Dalle opposizioni manifestate forti perplessità sull'operazione che prevede una garanzia dello Stato per complessivi 90 milioni di euro, accordata proprio ieri, a maggioranza, dalla commissione finanze.

I dubbi, in particolare, sono stati manifestati per l'aumento, in pochi giorni, da 5 a 30/35 milioni dei costi di gestione ed anche per possibili conflitti di interesse di alcuni soggetti coinvolti. Si parla complessivamente di circa 700 milioni di NPL di cui 214 milioni con garanzia immobiliare e una prospettiva di recupero intorno ai 130/140 milioni.

Dall'opposizione ribadita la richiesta di un parere indipendente sull'intera operazione da mettere a disposizione della politica, così come raccomandato anche dalla commissione finanze. Durante il dibattito il capogruppo della Democrazia Cristiana, Francesco Mussoni, ha comunicato che il suo gruppo sta lavorando ad un emendamento, per rassicurare tutti, con la previsione di un organismo di sorveglianza e monitoraggio della cartolarizzazione.

