Decreto Npl: ratificato con opposizione che non partecipa al voto

In Consiglio è stata raggiunta l'intesa tra maggioranza e opposizione per alcuni emendamenti condivisi al Decreto sulla Cartolarizzazione degli Npl. È stato ratificato con l'opposizione che non ha partecipato al voto. La sessione si è chiusa poco dopo le 13. Approvati all'unanimità i due ordini del giorno relativi al dibattito in occasione del 75° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; e a quello sottoscritto da tutti i gruppi sulla violenza di genere.

Sentiamo il commento di Marco Gatti

