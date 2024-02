Decreto per calmierare mutui, Rf: "Banche non lo applicano, Governo lo ratifichi per tutelare cittadini"

Decreto per calmierare mutui, Rf: "Banche non lo applicano, Governo lo ratifichi per tutelare cittadini".

Repubblica Futura interviene su mutui e aumento dei tassi. "Il Governo svolga il suo ruolo a tutela dei cittadini", scrive il partito di opposizione che invita a mettere in ratifica al più presto il decreto per calmierare quelli esistenti e ad agire per ridurre lo spread massimo a un livello simile a quello "attorno a noi, pari a circa il 2 per cento" per, si legge nella nota, "mantenere i tassi complessivi ad un livello più sostenibile". "Il decreto - segnala Rf - risulta inapplicato dalle banche, in attesa di ratifica". Con gli attuali tassi, aggiunge, le persone non possono contrarre un mutuo.

