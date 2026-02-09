TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:22 "Piano parallelo": Rete e Dml chiedono la convocazione d'urgenza del Consiglio 18:07 Coppa Titano: ufficializzato il programma delle semifinali 17:43 Giorgia Boutique consegna ad Asdos il ricavato degli eventi per l'ottobre rosa 17:11 Olimpiadi, per Lindsey Vonn doppia operazione al femore della gamba sinistra 17:04 Svolta urbanistica a Rimini: accordo Comune–Camera di commercio per rilanciare il turismo
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Delegazione del Congresso a Detroit per i 50 anni del San Marino Social Club: "Nostra Repubblica non ha confini"

Ripercorse le tappe che hanno portato alla nascita, nel 1976, della sede del club punto di riferimento per centinaia di famiglie

9 feb 2026
Delegazione del Congresso a Detroit per i 50 anni del San Marino Social Club: "Nostra Repubblica non ha confini"

Una delegazione del Congresso di Stato in visita a Detroit per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario del San Marino Social Club. Al centro il legame che unisce la Repubblica alle proprie comunità estere. In Michigan i segretari di Stato Federico Pedini Amati, Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori, impegnati in una serie di appuntamenti istituzionali e conviviali. Ripercorse, con i rappresentanti del club sammarinese negli Usa, le tappe di una storia iniziata nel '38 e consolidata nel '76 con l'inaugurazione della sede punto di riferimento per centinaia di famiglie. "Celebrando Sant'Agata insieme a voi - affermano i segretari - riaffermiamo che la nostra Repubblica non ha confini geografici". 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica