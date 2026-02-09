Delegazione del Congresso a Detroit per i 50 anni del San Marino Social Club: "Nostra Repubblica non ha confini"

Una delegazione del Congresso di Stato in visita a Detroit per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario del San Marino Social Club. Al centro il legame che unisce la Repubblica alle proprie comunità estere. In Michigan i segretari di Stato Federico Pedini Amati, Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori, impegnati in una serie di appuntamenti istituzionali e conviviali. Ripercorse, con i rappresentanti del club sammarinese negli Usa, le tappe di una storia iniziata nel '38 e consolidata nel '76 con l'inaugurazione della sede punto di riferimento per centinaia di famiglie. "Celebrando Sant'Agata insieme a voi - affermano i segretari - riaffermiamo che la nostra Repubblica non ha confini geografici".







