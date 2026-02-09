RADICI

Delegazione del Congresso a Detroit per i 50 anni del San Marino Social Club: "Nostra Repubblica non ha confini"

Ripercorse le tappe che hanno portato alla nascita, nel 1976, della sede del club punto di riferimento per centinaia di famiglie

Delegazione del Congresso a Detroit per i 50 anni del San Marino Social Club: "Nostra Repubblica non ha confini".

Una delegazione del Congresso di Stato in visita a Detroit per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario del San Marino Social Club. Al centro il legame che unisce la Repubblica alle proprie comunità estere. In Michigan i segretari di Stato Federico Pedini Amati, Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori, impegnati in una serie di appuntamenti istituzionali e conviviali. Ripercorse, con i rappresentanti del club sammarinese negli Usa, le tappe di una storia iniziata nel '38 e consolidata nel '76 con l'inaugurazione della sede punto di riferimento per centinaia di famiglie. "Celebrando Sant'Agata insieme a voi - affermano i segretari - riaffermiamo che la nostra Repubblica non ha confini geografici". 

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy