Delegazione del Congresso a Detroit per i 50 anni del San Marino Social Club: "Nostra Repubblica non ha confini"
Ripercorse le tappe che hanno portato alla nascita, nel 1976, della sede del club punto di riferimento per centinaia di famiglie
Una delegazione del Congresso di Stato in visita a Detroit per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario del San Marino Social Club. Al centro il legame che unisce la Repubblica alle proprie comunità estere. In Michigan i segretari di Stato Federico Pedini Amati, Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori, impegnati in una serie di appuntamenti istituzionali e conviviali. Ripercorse, con i rappresentanti del club sammarinese negli Usa, le tappe di una storia iniziata nel '38 e consolidata nel '76 con l'inaugurazione della sede punto di riferimento per centinaia di famiglie. "Celebrando Sant'Agata insieme a voi - affermano i segretari - riaffermiamo che la nostra Repubblica non ha confini geografici".
[Banner_Google_ADS]