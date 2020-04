SOSTEGNO ECONOMICO Delegazione di Libera dalla Reggenza: "Condividere interventi non più rinviabili"

I Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani hanno ricevuto questa mattina una delegazione di Libera. Nell'occasione Eva Guidi, Matteo Ciacci e Rossano Fabbri hanno espresso vicinanza a chi in questo momento sta affrontando l’emergenza sanitaria in prima linea e la volontà di Libera di condividere interventi non più rinviabili – dicono - a supporto delle attività economiche, famiglie in difficoltà e disoccupati.

Nel video l'intervista a Alessandro Bevitori che esorta la politica e tutte le parto sociali a fare squadra

