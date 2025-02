ROMA Delegazione sammarinese all’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo I Consiglieri Massimo Andrea Ugolini, Gemma Cesarini e Maria Katia Savoretti a Roma il 20 e 21 febbraio

Delegazione sammarinese all’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

I Consiglieri Massimo Andrea Ugolini (Capo Delegazione), Gemma Cesarini e Maria Katia Savoretti, membri della Delegazione Consiliare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM), parteciperanno alla 19^ Sessione Plenaria dell’APM, in programma il 20 e 21 febbraio a Roma.

I lavori si apriranno con gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica italiana, Lorenzo Fontana e del Presidente del Senato della Repubblica italiana, Ignazio La Russa, seguiti dagli interventi del Presidente dell’APM, Enaam Mayara e del Presidente del Parlamento del Montenegro, Andrija Mandić.

In video messaggio interverrà altresì il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Tra i temi al centro delle due giornate di dibattito figurano gli sviluppi geopolitici e di sicurezza nelle regioni PAM, il terrorismo e le minacce criminali che colpiscono le regioni PAM, le sfide e le opportunità per la crescita economica nell’area Euro-mediterranee e del Golfo, le prospettive ambientali nella regione PAM: biodiversità, cambiamento climatico e desertificazione, la tratta delle persone in tempi di complesse crisi negli Stati della zona del Mediterraneo, il diritto all’acqua potabile e ai servizi igienico- sanitari come diritto umano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: