Delegazione Sammarinese partecipa alla II sessione 2025 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa parteciperà alla seconda sessione del 2025, in programma a Strasburgo dal 7 all’11 aprile. La delegazione è composta dai Consiglieri Gerardo Giovagnoli (Capo Delegazione), Alice Mina, Giulia Muratori e Nicola Renzi.

Durante la sessione, l’Assemblea si esprimerà su numerose richieste di dibattiti urgenti relativi a tematiche di rilievo internazionale, tra cui la proposta di una Convenzione sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, la situazione politica in Georgia e le credenziali della delegazione parlamentare georgiana, l’arresto del Sindaco di Istanbul e lo stato dei diritti umani in Turchia, la guerra in Ucraina e il blocco umanitario a Gaza. Sono previsti inoltre dibattiti riguardanti le proteste in Serbia e nei Balcani occidentali, nonché la limitazione della libertà di riunione in Ungheria e le sue implicazioni sui diritti della comunità LGBTIQ+.

Ulteriori discussioni affronteranno temi quali l’interferenza straniera e le sue minacce alla sicurezza democratica europea, il rispetto dello stato di diritto, la lotta alla corruzione, e le interconnessioni tra Consiglio d’Europa e Comunità politica europea. Tra gli altri punti in agenda figurano l’attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il monitoraggio delle elezioni in Kosovo, l’impegno a porre fine alle espulsioni collettive di stranieri, e il rafforzamento delle relazioni tra il Consiglio d’Europa e l’America Latina.

Sarà inoltre presentato il rapporto annuale 2024 del Commissario per i diritti umani. Interverranno in plenaria il Granduca del Lussemburgo, il Ministro degli Affari Esteri e Presidente di turno del Comitato dei Ministri Xavier Bettel, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Alain Berset, il Capo del Governo del Principato di Andorra Xavier Espot Zamora, e il Presidente del Senato del Messico Gerardo Fernández Noroña (in collegamento remoto).