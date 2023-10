Delegazione saudita a San Marino per possibili investimenti in infrastrutture Segretario di Stato Federico Pedini Amati: "Al centro dei colloqui, ospedale, aviosuperficie di Torraccia e trenino".

Una delegazione saudita, con rappresentanti del Fondo Sovrano e referenti di alcuni ministeri, ha avuto in giornata alcuni incontri con membri di Governo. A Palazzo Begni, nel primo pomeriggio, i colloqui sono avvenuti con il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, alle Finanze Marco Gatti e al Turismo Federico Pedini Amati che ha partecipato anche al secondo incontro, al Palazzo dei Congressi Kursaal, quando la delegazione saudita ha potuto interloquire anche con i Segretari di Stato alla Sanità Mariella Mularoni e al Territorio Stefano Canti.

“Al centro dei colloqui – dichiara Pedini Amati – tre progetti che stiamo provando a portare avanti con il finanziamento dell'Arabia Saudita. In corsa ne abbiamo cambiato uno: non sarà più prioritaria la superstrada Rimini-San Marino ma sarà l'Ospedale di Stato, insieme all'aviosuperficie e, mi auguro, il trenino che spero possa arrivare fino a Dogana.

Tre finanziamenti importanti che ci potrebbero essere dati dall'Arabia Saudita. Chiaramente si tratta di un prestito, ma a tasso agevolato. Abbiamo già firmato una lettera di intenti, per 29 milioni di dollari, sull'aviosuperficie di Torraccia. Mi auguro e spero di firmare anche le prossime due lettere di intenti. Si è fatta anche un po' di polemica su questo ma quando un il Governo dell'Arabia Saudita e il Governo di San Marino firmano una lettera di intenti è il preludio all'accordo definitivo che va ad inglobare altre opere pubbliche. Non è uno scherzo...”.

