GOVERNO Deleghe: la situazione resta fluida

Continua la girandola delle deleghe, sulle quali da giorni la neo-costituita maggioranza si sta confrontando in maniera serrata. Ieri la Democrazia Cristiana ha riunito nuovamente la Direzione per discuterne e per poi avviare un giro di consultazioni interno al partito. E lo stesso stanno facendo le altre forze politiche. La situazione, dunque, resta fluida sia per quanto riguarda i nomi dei papabili, sia per le sfere di competenza, anche se alcune Segreterie – in particolare Esteri e Giustizia – sarebbero già blindate dalla Dc. La discussione, in generale, riguarda però anche la distribuzione delle cosiddette deleghe “minori” ma altrettanto strategiche come Informazione, Rapporti con le Giunte di Castello e con le due Aziende di Stato per i Servizi e i Lavori Pubblici.



