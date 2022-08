LAVORI CONSILIARI Democrazia Cristiana: "Interruzione di gravidanza, abbiamo agito con piena responsabilità" Il Pdcs rivendica il lavoro svolto in commissione Sanità, "teso a migliorare il progetto di legge e ad aiutare il percorso della donna"

La Democrazia Cristiana commenta gli ultimi progetti di legge approvati in commissione Sanità, soprattutto quello sull'interruzione volontaria di gravidanza: “Abbiamo agito con piena responsabilità”, dice. Non era certo la legge più facile da discutere, per la Democrazia Cristiana: “Un tema che tocca la morale e l'etica di ciascuno di noi”, ha infatti subito iniziato Gian Carlo Venturini, “ma non ci siamo sottratti alle nostre responsabilità”, spiega. Su 20 articoli, continua, ne abbiamo condivisi 15, “per rispondere a chi ci accusa di non rispettare la volontà popolare”, puntualizza. “Per coerenza, però – spiega Manuel Ciavatta – non potevamo votare a favore, soprattutto dopo aver preso una chiara posizione al referendum. Siamo comunque contenti del lavoro svolto dal Parlamento – conclude – senza ostruzionismo, ma con contributi concreti”. Tesi, aggiunge la consigliera Civerchia, ad aiutare il percorso della donna.

Nel video le interviste a Gian Carlo Venturini, segretario Pdcs, e a Francesca Civerchia, consigliera Pdcs

