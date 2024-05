VERSO IL 9 GIUGNO Democrazia e Libertà difende il Segretario Berti e invita alla collaborazione costruttiva "Preoccupazione per le recenti dichiarazioni di Libera/Ps – Psd, Demos, Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete. Riteniamo fondamentale un dialogo costruttivo e trasparente per affrontare le problematiche che interessano il Paese"

Democrazia e Libertà esprime preoccupazione per ciò che è emerso nella conferenza stampa di tutte le altre liste e difende l'operato del Segretario agli Interni. "Riteniamo fondamentale mantenere un dialogo costruttivo e trasparente per affrontare le problematiche che interessano il nostro Paese" dichiara la coalizione formata da Democrazia Cristiana e Alleanza Riformista. Il Segretario di Stato Berti - prosegue la nota - ha evidenziato una questione rilevante e ha lavorato con impegno per proporre soluzioni, informando tutte le forze politiche e la Reggenza. È auspicabile - aggiunge - uno sforzo comune per trovare soluzioni condivise . Democrazia e Libertà ribadisce il proprio sostegno alle iniziative del Segretario Berti e invita tutte le forze politiche a collaborare in modo costruttivo per garantire a ogni cittadino sammarinese, indipendentemente dalla sua residenza, la piena e libera partecipazione alla vita democratica del nostro Paese.

