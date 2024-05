POLITICA Democrazia e Libertà: "Puntiamo a migliorare la qualità della vita a San Marino"

La coalizione Democrazia e Libertà, formata da Pdcs e Ar, torna sulle riforme chiave della sua proposta: "Devono essere in continuità con il nostro operato - spiega -. Vogliamo elevare la qualità della vita nel nostro Paese, innovando e migliorando le strutture politiche del precedente governo. Abbiamo implementato - prosegue la coalizione - riforme cruciali per stabilizzare l'economia e rilanciare il tessuto sociale ed economico. La strada verso il recupero e la prosperità è lunga, ma continueremo a lavorare con dedizione per il bene del Paese, respingendo le provocazioni politiche e concentrando le nostre energie sulle vere necessità dei cittadini".

