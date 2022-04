Demos critica l'agire di Governo, focus su debito e sviluppo

Demos interviene sulla scelta di fare nuovo debito interno: “segno – dice - che i problemi strutturali non sono ancora risolti e che in assenza di progetti rischia di essere dissipato per tappare falle di sistema” e segnala una “percezione di conflittualità che appesantisce la sensazione di stallo che si vive da anni”. Guarda allo sviluppo, nella domanda su “come recuperare competitività”, in un Paese che non ha risorse, “se non le persone” e chiede vengano messe in grado di “lavorare a un progetto comune”. Un “patto sociale forte, per uscire da scorciatoie, furberie, difesa dei privilegi; una alleanza che porti ad una nuova classe dirigente guidata da onestà, rispetto e valorizzazione delle risorse umane”.

