ELEZIONI POLITICHE DEL 9 GIUGNO Demos e Rete pongono il "veto" ad un Governo con DC e AR Le altre forze politiche disposte a negoziare con tutti. Mercoledì 8 maggio l'ammissibilità di liste e candidati e il sorteggio per l'ordine sulla scheda

Altra tappa di avvicinamento, oggi, verso la campagna elettorale per le elezioni politiche del 9 giugno. Depositate le dichiarazioni sugli eventuali apparentamenti. Tutte otto le liste in lizza hanno dichiarato disponibilità a negoziare per la formazione di una maggioranza di almeno 35 consiglieri, qualora nessuna lista o coalizione ottenga la maggioranza dei votanti, già al primo turno di votazione.

Demos e il Movimento Rete hanno però escluso la coalizione Democrazia e Libertà – formata da Democrazia Cristiana e Alleanza Riformista – tra i possibili alleati. Già fin da ora, dunque, si sa che non potranno dar vita, insieme, ad un governo. Tutte le altre combinazioni restano invece virtualmente possibili.

Il prossimo step già fissato per mercoledì 8 maggio quando la commissione elettorale dovrà pronunciarsi sull'ammissibilità di liste, candidati e simboli procedendo anche al sorteggio che determinerà l'ordine e la posizione di tutti i soggetti politici sulla scheda elettorale e nelle plance per l'affissione dei manifesti. Il 15 maggio verranno sorteggiati presidenti di seggio e scrutatori. Il 20 l'avvio ufficiale della campagna elettorale.

