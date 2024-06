VERSO IL 9 GIUGNO Demos: "Indipendenza, neutralità, spirito solidaristico" A Murata la presentazione dei candidati. Denominatore comune degli interventi, le libertà e i diritti previsti dalla Costituzione sammarinese.

“Una squadra appassionata e pronta a riportare il Paese a difendere i principi statuari della nostra Repubblica”. Con questo spirito Demos partecipa per la prima volta alle elezioni politiche, a due anni dall'inizio del suo percorso. 18 candidati - quattro dei quali con precedenti esperienze in Consiglio Grande e Generale in altre forze politiche - che alla presentazione della lista, all'ex Tiro a volo di Murata, hanno illustrato proposte e linea d'azione, basata su indipendenza, neutralità, spirito solidaristico. Denominatore comune degli interventi le libertà e i diritti previsti dalla Costituzione sammarinese: “Su questo – comunica Demos – sono ispirate le nostre politiche per perseguirne gli obbiettivi, con un impegno che vada oltre il semplice rispetto formale delle leggi educando a comportamenti corretti e dialoganti”. Attraverso il confronto anche le diversità di visione - secondo Demos - possono trovare un equilibrio pacifico sui contenuti e sui metodi. “La politica – afferma il movimento - ha bisogno di recuperare credibilità e coerenza nei comportamenti quotidiani delle persone, dimostrando una moralità pubblica, civica e rispettosa”. All'iniziativa di Murata presente anche il presidente del Comites Amedei che ha espresso gratitudine a Demos per aver inserito nel suo programma l’applicazione dell’istanza d’arengo per il mantenimento della doppia cittadinanza.

