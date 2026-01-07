Demos: "Per San Marino, il diritto internazionale è sopravvivenza"

E' un richiamo al diritto internazionale con fondamentale per San Marino quello che viene da Demos. Ricorda l'adesione della Repubblica all'ONU dal 1992: “Se la forza sostituisce la Carta Nazionale delle Nazioni Unite, i piccoli Stati perdono tutela - scrive – e con loro ogni persona, minoranza, diritto”. Chiede così la difesa del diritto internazionale e dei diritti umani sempre e senza eccezioni ad hoc e che la diplomazia sammarinese riaffermi in tutte le sedi il rispetto della carta ONU, lo stop all'uso unilaterale della forza, il cessate il fuoco ovunque, il sostegno alle istituzioni multilaterali e ai meccanismi di giustizia internazionale e la coerenza politica, senza alcuna giustificazione “a geometria variabile” delle guerre.







