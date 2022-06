Demos: "Quali strade sta prendendo la sanità pubblica?" E chiede al Governo risposte concrete

Ampia riflessione di Demos, in una lunga nota, sulla sanità sammarinese: gli ultimi due anni d’emergenza Covid – fa notare il movimento - hanno completamente portato alla luce le zone d’ombra e fatto esplodere le numerose criticità e cronicità”: cessazione di alcuni servizi, l’inesistenza della medicina territoriale sostituita da un call center, i tempi di attesa lunghissimi (tanto da far preferire la sanità privata), la chiusura o riduzione d'orari di certi reparti e o ambulatori come pediatria, cardiologia; i Centri Sanitari che non riescono sempre a rispondere alle esigenze dell’utenza, un pronto soccorso preso d’assalto e utilizzato anche per visite e controlli di competenza della medicina di base.

“Oggi – sottolinea Demos – è dunque urgente riflettere su che tipo di sistema sanitario vogliamo”. Secondo il movimento la popolazione sammarinese ha diritto di sapere quali strade stia prendendo la Sanità Pubblica, sollecitando il Governo a dare delle risposte concrete.

