Demos si unisce alle opposizioni nella richiesta di una commissione d'inchiesta immediata

Demos si unisce alla richiesta delle opposizioni per l’istituzione di una commissione d’inchiesta - sulla vicenda legata alla tentata scalata a Banca di San Marino - con l’obiettivo di ricostruire i fatti e accertare eventuali responsabilità politiche. In un comunicato il movimento ribadisce pieno sostegno ad Agenzia di Informazione Finanziaria, Tribunale e Banca Centrale, invitando ad evitare campagne mediatiche contro lo Stato. Demos solleva però interrogativi sul piano politico, in particolare sulla gestione della trattativa per la vendita dell’istituto e sugli interventi normativi che l’hanno accompagnata, come il decreto che ha consentito all'Ente Cassa di Faetano la possibilità di cedere la quota di maggioranza di Bsm.







